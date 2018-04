Fokus auf Energieeffizienz: Wirtschaftsministerium kündigt Kurswechsel in der Energiepolitik an

Die neue Bundesregierung will das Thema nun wieder aufgreifen und in Brüssel Druck machen. Die Betreiber von KWK-Anlagen brauchten dringend Rechtssicherheit, sagte Bareiß. „Mir ist sehr an der Kraft-Wärme-Kopplung gelegen. Darum werden wir alles daran setzen, so schnell wie möglich die noch offenen Fragen bei der Eigenstromregelung mit Brüssel zu klären. Wir wollen, dass alle bestehenden Anlagen im Markt bleiben“, sagte der Staatssekretär.