Folgen der Berlin-Wahl Der gefesselte Lindner

Wolfgang Kubicki ist nicht nur in der FDP. Er ist auch Mitglied in der Partei der offenen Aussprache. Herumgedruckse ist seine Sache nicht. Am Wahlabend diktierte der Bundestagsvizepräsident also jedem, der es hören wollte, ein bemerkenswertes Wort in den Block: Das „Appeasement“ in der Ampel müsse ein Ende haben.