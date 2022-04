Folgen des Berliner Mietendeckels „Mietendeckel führen zu äußerst unerwünschten Nebeneffekten“

WirtschaftsWoche: Herr Dolls, Sie stellten bei Ihren Untersuchungen zum umstrittenen Berliner Mietendeckel einen Einbruch auf dem Wohnungsmarkt nach der Einführung des Mietdeckels fest?

Mathias Dolls: Zumindest einen starken Rückgang. Wir haben die Entwicklungen in Berlin mit den 13 nächstgrößeren Städten in Deutschland verglichen. Während die Anzahl an Wohnungsanzeigen in diesen Städten relativ konstant blieb, gab es in Berlin einen steten Abwärtstrend. Er begann zum Teil schon vor der Ankündigung eines Mietendeckels, nahm aber erst danach an Fahrt auf. Da entstand also eine Angebotsschere zwischen der Hauptstadt und dem Rest des Landes. Eine neue Wohnung in Berlin zu finden, wurde durch den Mietendeckel schwieriger.