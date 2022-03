Folgen des Kriegs Energiepolitik mit Pragmatik statt Ideologie

Deshalb beschränken sich Sanktionen im Wesentlichen auf einen gezielten Bankenboykott, die Suspendierung von Swift, das Einfrieren privater Vermögen von Oligarchen sowie die Sperrung der Gold- und Devisenreserven der russischen Zentralbank. Immerhin, das ist schon was. Es wird wohl den Staat Russland in die Zahlungsunfähigkeit zwingen. Aber was bedeutet dies zu Kriegszeiten? Eigentlich nur, dass Russland seinen Angriffskrieg ohne Rückgriff auf „Ersparnisse“ und Auslandsverschuldung intern finanzieren muss – letztlich durch Gelddrucken und eine offene oder zurückgestaute Inflation. Schlimm genug für die Menschen in Russland, aber kaum ausreichend, um Putins Pläne zu ändern und den Krieg zu stoppen oder auch nur abzubremsen. Jedenfalls solange sich das Putin-Regime durch Zensur und Meinungsmanipulation das Stillhalten der russischen Bevölkerung sichert.



Die Energiepolitik ist damit in Europa und Deutschland zur Staatsräson geworden. Sie behindert die Außen- und Sicherheitspolitik. Sie muss sich ändern. Merkwürdig ist allerdings wie zaghaft und zögerlich diese Diskussion einsetzt, ganz anders als der schwungvolle Weg hin zu den erneuerbaren Energien in den letzten Jahren. Die trugen den Heiligenschein des Fortschritts in eine bessere Welt der Nachhaltigkeit. Das motivierte. Ganz anders die Diskussion darum, was russisches Öl und Gas ersetzen könnte. Die wirkt geradezu reaktionär, denn da tauchen als Übergangstechnologien plötzlich auch Kernkraft und Kohle wieder auf. Muss man in Deutschland wirklich den Ausstieg aus diesen überkommenen Energiequellen neu steuern oder gar verlangsamen, um die Abhängigkeit von Russlands Öl und Gas zu mindern?