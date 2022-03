Folgen des Ukraine-Kriegs Dieselpreis überholt Benzinpreis

07. März 2022

Die Spritpreise gehen durch die Decke. Bild: dpa Bild:

Tanken ist in Deutschland so teuer wie nie. Am Wochenende war Diesel sogar teurer als Super. Entspannung ist für Autofahrer nicht in Sicht – im Gegenteil.