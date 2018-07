„Folgen für die für die politische Kultur“: Bundespräsident Steinmeier beklagt Stil und Form des Asylstreits

Auch der deutschen Rolle als Stabilitätsanker in Europa habe die Regierungskrise nicht genützt, ergänzte der Bundespräsident. Deutschland müsse weiter dafür werben, dass "wir auf einem gemeinsamen europäischen Weg bleiben". Europa sollte sich aber mit Blick auf die protektionistische Politik von US-Präsident Donald Trump klarmachen, dass es selbst mehr Verantwortung übernehme müsse. "Die Europäer sollten sich nicht erschöpfen in Empörung gegenüber der amerikanischen Administration", warnte Steinmeier. "Das, was ich in Europa wirklich als bedrohlich empfinde, ist, dass wir uns jetzt schon seit sieben Jahren vornehmlich mit uns beschäftigen". Damit müsse Schluss sein. Europa müsse seine Rolle in der Welt selbstbewusster wahrnehmen.