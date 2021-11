Folgen von Homeoffice Lasst den Leuten das Büro!

Der Wert des Büros ist zuletzt leider in Vergessenheit geraten. Es ist ein Ort der Emanzipation. Ein Ort, an dem wir uns auf die Analyse von Geschäftsprozessen oder die Ausarbeitung einer neuen Strategie wirklich konzentrieren können – ohne Ablenkung durch all die Pflichten im Haushalt. Ein Ort, an dem wir uns im Austausch mit klugen Kollegen inspirieren lassen. Ein Ort, an dem wir beiläufig zeigen können, wie sehr wir uns für eine Sache engagieren, ja, mitunter überhaupt erst erfahren, für welches prestigeträchtige Projekt wir die Hand heben sollten. Wer im Homeoffice sitzt, ja, sitzen muss, verliert all diese Möglichkeiten – und damit wichtige Instrumente, um Einfluss zu nehmen.