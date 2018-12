 „Follow the money“: NRW will mit Einsatzgruppe illegale Geldströme aufspüren

DüsseldorfMit einem neuen Ermittlerteam will die nordrhein-westfälische Landesregierung die illegalen Geldströme von Terroristen und Mafiagruppen aufspüren. Dafür wurden 58 Stellen geschaffen. Die „Task Force“, in der Steuerfahnder, Polizisten, Staatsanwälte und IT-Spezialisten künftig zusammenarbeiten, sei bundesweit einzigartig, sagte NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Justiz-, Finanz-, und Innenministerium stellen dafür Personal und Geld ab.