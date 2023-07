Follow the money Wie Geldwäsche besser bekämpft werden kann

Wir sind in Deutschland gemeinsam am stärksten – Bund und Länder, von Flensburg bis Garmisch, vom Selfkant bis Rügen. Wir schließen die Schlupflöcher gemeinsam. Unser Fangnetz muss so eng gestrickt sein, dass keine Lücken mehr bleiben für die großen Fische, und so weithin ausgeworfen, dass sie es nicht umgehen können. Das gebietet die Gerechtigkeit gegenüber den Millionen redlichen Bürgerinnen und Bürgern, die unseren Staat tragen.



