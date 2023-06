Forderung der Umwelthilfe Höhere Parkgebühren erweisen dem Klima einen Bärendienst

Davon abgesehen trägt die Umwelthilfe mit solchen nur halb durchdachten Vorschlägen weiter zur ideologischen Spaltung bei, die städtische und ländliche Bevölkerung ohnehin schon trennt. Der öffentliche Wille, zum Klimaschutz beizutragen, wird so weiter abnehmen. Vor allem jene vom Lande würden höhere Parkgebühren stärker treffen, weil sie oft nicht die Option haben, den Bus in die Stadt zu nehmen – oder diese Option nur mit hohem Zeitaufwand möglich ist. Am Ende profitieren vor allem populistische Parteien wie die AfD, die solche Maßnahmen ablehnen.



Nun kann man sagen, es gibt ja auch Park & Ride. Bei gutem Wetter sicher eine schöne Möglichkeit, doch insbesondere bei Regen und Schnee kein Vergnügen. Und weil es nun mal in der menschlichen Natur liegt, den bequemeren Weg zu suchen, würden höhere Gebühren dem ohnehin durchs Internet gebeutelten Innenstadthandel weiter zusetzen.