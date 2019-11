Forsa-Trendbarometer: Grüne klettern in neuer Umfrage wieder über 20 Prozent

Die Grünen haben nach ihrem Parteitag und der hohen Zustimmung für ihr Führungsduo Annalena Baerbock und Robert Habeck einer Umfrage zufolge in der Wählergunst wieder über die 20-Prozent-Marke zugelegt. In dem am Samstag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer des Instituts Forsa gewinnen sie zur Vorwoche zwei Prozentpunkte auf 21 Prozent.