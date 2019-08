Forschung: Grüne fordern konkrete Klima-Pläne von Karliczek

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte fast eine Verdoppelung der Mittel für ihr Haus um rund 1,4 Milliarden Euro gefordert. Sie kündigte an, dass sie sich im Klimakabinett der Bundesregierung massiv dafür einsetzen wolle, dass die Erforschung neuer Technologien zur Vermeidung von Treibhausgasen noch einmal deutlich ausgeweitet werde. Gehring warf ihr vor, zu spät zu handeln. Nach 15 Jahren Blockade kündige das Forschungsministerium jetzt an, unter dem Eindruck der Fridays for Future-Bewegung finanziell auf grüne Linie einzuschwenken. „Wertvolle Zeit für das Klima ist damit verloren gegangen und die Uhr tickt weiter.“