Forschungsministerin Karliczek „5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig“

Die geplante Auktion der 5G-Mobilfunkfrequenzen soll nach Meinung von Forschungsministerin Anja Karliczek auch Geld für den Digitalfonds einbringen. Die CDU-Politikerin plädierte in einem am Mittwoch veröffentlichten Reuters-TV-Interview für einen Kompromiss bei den Auflagen für die Unternehmen: „5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig“, sagte sie. „Wenn wir 4G flächendeckend haben, sind wir schon sehr gut ausgestattet.“ Wichtig sei dann, 5G-Einheiten an zentralen Stellen aufzubauen. Damit könne man die Kommunikation steuern. „Um in die Fläche zu gehen, können wir uns ein bisschen Zeit lassen.“