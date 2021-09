Fortschritt auf dem Feld in Velgast Die Datendrescher – KI und Big Data trimmen die Landwirtschaft auf Effizienz

Dafür hat Artifarm Andreas Engel. Er ist Geschäftsführer eines Stralsunder Datenverwalters und Cloudanbieters. Am Tisch in Wittings Garage sagt er: „Je mehr ich weiß, desto mehr kann ich daraus ableiten, wann ich Personal und Maschinen auf dem Feld brauche.“ Um das System zu verbessern, entwickelten die Wissenschaftlerinnen Sensoren, die, zum Beispiel, „im Boden stecken und die Pflanzen analysieren“, ergänzt Heitmüller. In Zukunft sollen die Daten dann in einer Cloud zusammengefasst werden.



Heitmüller denkt global: Die Technik könnte von Mecklenburg-Vorpommern aus einen großen ökologischen Effekt erzeugen. Denn eine zukunftsfeste Landwirtschaft in der eigenen Region sichere nicht nur Arbeitsplätze und die Versorgung vor Ort. Wenn dort ein Hektar Fläche aus der Produktion verschwinde, rechnet Heitmüller vor, müssten „im Amazonas, in Russland oder in Afrika drei bis fünf Hektar gerodet werden, um diese Fläche auszugleichen“. Produziere man zudem die Technologie in Deutschland, schaffe man ein Gut, das „weltweit exportiert werden kann“.