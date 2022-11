Fracking: Scholz setzt beim Gas ganz auf den Import

Im Mittelpunkt des Kanzlerbesuchs bei der BASF stand der Neubau einer Fabrik für die Herstellung von Kathodenmaterialien, um die Effektivität von Batterien zu steigern. Die Investition in Schwarzheide sei ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer europäischen Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge, sagte Scholz. BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller verwies darauf, dass damit die Transformation der Industrie fortgeführt werde. Außerdem werden in Schwarzheide Anlagen für Batterierecycling sowie ein Solarpark aufgebaut. Brudermüller sagte, er habe mit dem Kanzler über „die notwendigen Rahmenbedingungen für die Fortführung der Transformation der Wirtschaft“ gesprochen, machte aber keine näheren Angaben, was konkret er damit gemeint habe. Aus Unternehmenskreisen wurde bestätigt, dass der Mangel an Gas und die Rekordpreise eine existenzielle Bedrohung darstellen.