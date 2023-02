Fracking Wie Niedersachsen seinen Gas-Schatz ablehnt

Mit dem Einstieg in die Fracking-Technologie in unkonventionellen Förderstätten könnte die deutsche Energienot gelindert werden. Was die FDP auf Bundesebene als Innovation begreift, lehnen die Koalitionspartner SPD und Grüne vehement ab. Auf Landesebene sieht es ähnlich aus. Hier schaffte es die Debatte im letzten Jahr zu den niedersächsischen Landtagswahlen in den politischen Raum, als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf die Möglichkeit hinwies, Gas auch hierzulande zu fracken. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) konterte scharf: „Geht’s noch?! Lieber Markus Söder, wie wär’s endlich mit Windkraft in Bayern?“