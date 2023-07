Fragen & Antworten Häusliche Gewalt - Wenn das engste Umfeld zur Gefahr wird

11. Juli 2023 | Quelle: dpa

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland deutlich mehr Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet worden. Bild: Bild: dpa

Berlin (dpa) - Der Anstieg der häuslichen Gewalt in den vergangenen Jahren galt bis zuletzt vor allem als Begleiterscheinung der Corona-Krise. Aber auch nach dem Ende der Pandemie scheint sich die negative Entwicklung fortzusetzen: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland deutlich mehr Fälle gemeldet worden als im Vorjahr. Das zeigt das aktuelle Lagebild zur häuslichen Gewalt, das am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Einige wichtige Erklärungen: