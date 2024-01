Fragen und Antworten Kann man, soll man, darf man die AfD verbieten?

05. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die Debatte über ein Verbot der AfD ist in vollem Gange. Bild: Bild: dpa

Es ist ein heikler Fall. Kann man eine Partei juristisch ausbremsen, die in Umfragen bundesweit ein Fünftel der Wähler anzieht? Eine Partei, die in diesem Jahr in Ostdeutschland auf Wahlerfolge zusteuert und ihre politische Konkurrenz ratlos lässt?