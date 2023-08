Fragen und Antworten Was bedeutet das Selbstbestimmungsgesetz?

23. August 2023 | Quelle: dpa

Das bislang geltende sogenannte Transsexuellengesetz empfinden viele Transmenschen als demütigend. Betroffene müssen sich oft sehr intime Fragen gefallen lassen. Bild: Bild: dpa

Es war ein zäher Kampf, doch künftig soll jeder Mensch in Deutschland seinen eigenen Geschlechtseintrag und Vornamen selbst festlegen und ändern können. Das Bundeskabinett will heute das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Was heißt das konkret?