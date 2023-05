Fragen & Antworten Was Boris Palmer in seiner Auszeit vor hat

31. Mai 2023 | Quelle: dpa

«Zweck der Auszeit ist, dass ich mich nicht mehr für mein Handeln öffentlich erklären muss», sagt Palmer der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn der Auszeit. Bild: Bild: dpa

Ab Donnerstag dürfte die Tür zum Büro des Oberbürgermeisters im Tübinger Rathaus für einige Wochen geschlossen bleiben. Amtsinhaber Boris Palmer (51) verabschiedet sich für den gesamten Juni in eine Auszeit - um den Eklat wegen seinen Äußerungen am Rande einer Migrationskonferenz Ende April in Frankfurt am Main für sich aufzuarbeiten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Palmers Auszeit: