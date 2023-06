Fragen und Antworten Was die Heizungs-Einigung für Hausbesitzer und Mieter bedeutet

Außerdem wird Gas, wie auch Öl, durch den steigenden CO2-Preis in den kommenden Jahren deutlich teurer werden. Aktuell liegt der CO2-Preis noch bei 30 Euro pro Tonne Gas, schon 2026 soll er etwa doppelt so hoch sein. Umweltverbände warnen vor einer „unkalkulierbaren Kostenfalle“. Zugleich werden voraussichtlich große Mengen an Wasserstoff für den klimafreundlichen Umbau der Industrie gebraucht. Umstritten ist, wie viel dann überhaupt fürs Heizen in Wohngebäuden übrig ist.