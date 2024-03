Außerdem sollen Behördenvertreter in Gemeinschaftsunterkünften auch andere Räume als das Zimmer des Abzuschiebenden betreten dürfen. Da das Gesetz erst Ende Februar in Kraft getreten ist, kann man aber noch nicht sagen, welche Wirkung die Änderungen in der Praxis haben werden. Obgleich sich Faeser und der Beauftragte für Migrationsabkommen, Joachim Stamp (FDP), um Vereinbarungen mit Herkunftsländern bemühen, mangelt es bei einigen Staaten an der Bereitschaft zur Rücknahme ausreisepflichtiger Staatsbürger.