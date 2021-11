Fraktionsspitze: Wirtschaftspolitikerin Dröge will offenbar Grünen-Fraktionschefin werden

Die Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge will laut „Spiegel“ Fraktionsvorsitzende der Grünen werden. Sie habe die Abgeordneten ihrer Partei in einem Schreiben über ihre Kandidatur informiert, berichtete das Magazin am Dienstag. „Erfolgreich sein können wir nur als Team. Und dieses Team würde ich gerne in den nächsten Jahren leiten, als eine von zwei Fraktionsvorsitzenden“, heißt es in dem Schreiben.