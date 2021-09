Fraktionswahlen Kanzler – oder nichts

Dort allerdings dürfte es schnell ungemütlich für ihn werden, falls FDP-Chef Christian Lindner auf eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen umschaltet und die Union nach 16 Jahren Macht mit Merkel in die Opposition muss. Die naheliegende Frage, ob er die Jamaika-Sondierungen nicht als Parteichef und Fraktionsvorsitzender führen soll, hat Laschet für sich mit „nein“ beantwortet. Nicht dass er nicht will – er kann es nicht.



Die Stimmung in CDU und CSU ist so mies, dass er froh sein kann, von den eigenen Leuten im Präsidium und Vorstand nicht zum Rücktritt gedrängt zu werden. Bereits die gestrige Debatte in den Gremien zeigte Laschet den Ernst der Lage. Seine Gegner wie der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, forderten eine „schonungslose Aufarbeitung“ der Niederlage und warnten mit Blick auf die notwendigen Kompromisse gegenüber FDP und Grünen davor, das „inhaltliche Tafelsilber“ der Union zu verscherbeln. Christian Baldauf, CDU-Chef in Rheinland-Pfalz, forderte vor den Sondierungen bereits die Festlegung „roter Linien“, womit er den Spielraum von Laschet gefährlich einengen würde.