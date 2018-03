Frank-Jürgen Weise: Politik „verantwortungslos“ gegenüber den Soldaten

Der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit sowie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hat die Bundesregierung wegen der mangelhaften Ausstattung der Bundeswehr hart kritisiert. Das Ziel, die Bundeswehr „bestmöglich“ auszustatten, sei angesichts der finanziellen Ausstattung der Streitkräfte nur eine „hohle Phrase“, so Frank-Jürgen Weise in einem Gastbeitrag für die „Wirtschaftswoche“, den er mit dem früheren Bundeswehr-Generalinspekteur Klaus Naumann gemeinsam verfasste. „Mängel zu sehen, ohne für Abhilfe zu sorgen, auch durch Zuteilung der erforderlichen Haushaltsmittel, ist verantwortungslos,“ so die Autoren. Zudem habe die Politik mit bewussten Entscheidungen die Rahmenbedingungen geschaffen, die sie heute kritisiere.