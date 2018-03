Frankreich: Mord an Holocaust-Überlebender in Paris löst gefährliche Polemik aus

Der CRIF arbeitet heute in einem schwierigen Umfeld. Einerseits will er die Sensibilität der Öffentlichkeit für die Gefährdung der jüdischen Franzosen stärken. Andererseits will er nicht denjenigen in Israel eine Vorlage liefern, die möglichst viele Franzosen zur Auswanderung in den jüdischen Staat auffordern.