Frau an der Spitze: WTO entscheidet am 15. Februar über Besetzung von Chefposten

Die Welthandelsorganisation (WTO) will Mitte Februar über die Besetzung des Chefpostens entscheiden. Ein Treffen des Allgemeinen Rats sei für den 15. Februar vorgesehen, teilte die WTO am Dienstag mit. Es wird erwartet, dass Nigerias Ex-Finanzministerin Ngozi Okonjo-Iweala ernannt wird, nachdem die USA in der vergangenen Woche ihren Widerstand gegen sie aufgegeben hatten.