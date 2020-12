Frauen in der Wirtschaft „Die alten Patriarchen werden weniger“

Interview von Max Haerder 06. Dezember 2020

Sarna Röser Foto: Anne Großmann Fotografie

Sarna Röser ist eine der wenigen Frauen an der Spitze eines Wirtschaftsverbandes. Was sie von der Quote hält? Nichts. Stattdessen will sie bessere Kitas, Schulen und dass der Staat mehr für Gleichberechtigung tut.