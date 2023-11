Fraunhofer „Wir waren zu naiv“

Auch außerhalb von Fraunhofer gibt es große Herausforderungen: Elektroautos, Quantentechnik, Robotik – China hängt uns gerade in vielen Zukunftsfeldern ab. Unser Land hat gute Forscher, bekommt die Ergebnisse aber schwer in die Wirtschaft transferiert. Was läuft falsch?

Schauen wir uns die Größe unseres Landes im Vergleich an. Und schauen wir uns an, wie dieses kleine Land ohne eigene Rohstoffe, ohne viel Viehzucht und Ackerbau immer noch eine der erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt ist. Dann würde ich sagen, dass nicht alles falsch läuft. Aber ja – wir haben auch große Herausforderungen. Etwa bei der Batterieproduktion, die sehr, sehr stark von Rohstoffen abhängig ist, die es bei uns nicht gibt. In der Batterieforschung gehören wir dagegen weltweit zu den Top drei.