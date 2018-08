Fraunhofer-Institut: Klimaschutzziel 2020 wäre über weniger Braunkohle erreichbar

BerlinDeutschland kann das nationale Klimaschutzziel 2020 nach Einschätzung des Fraunhofer-Instituts ohne höhere Energiekosten oder Gefahr für die Stromversorgung erreichen. Laut der von Greenpeace in Auftrag gegebenen Studie wäre es allein durch die Abschaltung und Drosselung von Braunkohlekraftwerken möglich, die nötigen zusätzlichen 98 Millionen Tonnen CO2 einzusparen, sagte Norman Gerhardt vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik am Donnerstag in Berlin.