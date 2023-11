Fraunhofer „Wir waren zu naiv“

China hat politisch Technologien der Zukunft definiert, in denen das Land Weltspitze sein will. Quantentechnik etwa. Braucht auch Deutschland eine nationale Strategie, bei welchen Technologien es vorn liegen will?

Was China sehr viel besser macht als wir, ist, dass es klare Ziele benennt und diese mit Maßnahmen hinterlegt. Was China aus unserer Sicht schlechter macht: Es setzt diese Ziele mit starrem Blick um, oft nicht mit derselben Rücksicht auf Menschenrechte, Eigentum und Umwelt wie in unserem Wertesystem üblich. Das würde ich entsprechend nicht als Beispiel nehmen, an dem wir uns orientieren sollten. Aber investieren müssen wir in die wichtigen Felder.