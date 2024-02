Fregatte „Hessen“ Ein Kriegsschiff für die deutsche Wirtschaft

Und die Herausforderungen nehmen zu Wasser zu. Am heraufziehenden Konflikt zwischen den USA und China im Indo-Pazifik ist die Bundeswehr zwar nur begrenzt beteiligt. Aber auch hier wird eine Fregatte plus Begleitschiff im kommenden Jahr auf militärdiplomatische Fernmission gehen. Und wenn die US-Marine im Pazifik gebunden ist, wird gleichzeitig die Bedrohung europäischer Gewässer zunehmen. Gerade in der Ostsee, wo die deutsche Marine die Führungsrolle einnimmt. Dort verhält sich Russland laut Bundeswehrkreisen bisher zwar an die Regeln, testet aber die Nato-Grenzen immer wieder aggressiv mit Flugzeugen und Schiffen aus. Gleichzeitig läuft sowohl in Russland als auch in China die Kriegsschiffproduktion auf Volldampf.