Freiwilliges Homeoffice Der Staat bekommt es selbst nicht hin

Dabei ist der Staat als Arbeitgeber bisher selbst kaum ein Vorbild in dieser Frage. Etwa 4,8 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten im Dienst des Staates, in Ministerien, in Ämtern, Schulen, an Gerichten, bei der Bundeswehr oder im Bürgerbüro. Nicht alle der Tätigkeiten können aus dem Homeoffice ausgeübt werden. Gerichtsakten etwa dürfen das Gebäude nicht verlassen, Staatsanwälte und Richter müssen deshalb ins Büro kommen, um daran zu arbeiten. Auch beim Gesundheitsamt gibt es datenschutzrechtliche Beschränkungen. Im Bürgerbüro müssen Beamte am Schalter stehen und auch die Straßenreinigung lässt sich nicht digitalisieren. Doch viele Tätigkeiten lassen sich sehr wohl von zu Hause ausüben. Geschieht es deshalb auch?