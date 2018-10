Freizeitpark Bombenwarnung im Movie Park Germany – 11.000 Besucher müssen Gelände verlassen

BottropNach einer Bombendrohung hat die Polizei am Freitagabend einen Freizeitpark in Bottrop geräumt. Etwa 11.000 Menschen hätten das Gelände des Movie Parks Germany in Nordrhein-Westfalen verlassen müssen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Eine akute Gefahr sei aber nicht ersichtlich gewesen. In der Nacht gab die Polizei dann Entwarnung. Die Ermittlungen hätten ergeben, „dass die Inhalte in dem Warnanruf frei erfunden“ waren.