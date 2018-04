Fremdenfeindliche Anschläge: So wenige Angriffe auf Asylbewerberheime wie zuletzt 2014

BerlinDie Zahl der fremdenfeindlichen Anschläge auf Asylbewerberheime ist einem Zeitungsbericht zufolge deutlich zurückgegangen und liegt wieder auf dem Niveau von 2014. In den ersten drei Monaten dieses Jahres seien bundesweit 28 Attacken auf Flüchtlingsunterkünfte verübt worden, berichtete die „Neue Osnabrücker Zeitung“ vorab aus der Samstagsausgabe unter Berufung auf Zahlen des Bundeskriminalamtes (BKA). In den Vorquartalen sei diese Zahl etwa doppelt so hoch ausgefallen. Alle Übergriffe im ersten Quartal hatten demnach einen rechtsradikalen Hintergrund.