Die Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern stieg schnell und wurde anschließend nur langsam abgebaut. Für Menschen ab 50 war es im Durchschnitt schwer, einen neuen Arbeitsplatz unter den neuen Bedingungen zu finden; Jüngere hatten es da deutlich leichter – viele von ihnen gingen zudem in den Westen. Aber auch diese Entwicklung war angesichts der geringen Wettbewerbsfähigkeit ostdeutscher Betriebe auf dem nun für nicht länger abgeschotteten Markt zunächst kaum zu verhindern. Dazu hätten die Löhne in den neuen Ländern weit unter den westdeutschen Löhnen bleiben und/oder der Umtauschkurs zwischen DDR-Mark und D-Mark ein ganz anderer sein müssen, beispielweise 5:1. Beides war weder gewollt (und fair) noch politisch durchsetzbar. Hinzu kam, dass weder die Arbeitgeberverbände noch die Gewerkschaften im Westen ein übermäßiges Interesse an konkurrenzfähigen Unternehmen im Osten hatten und deshalb auch für starke Lohnerhöhungen dort plädierten. Neben diese unvermeidbaren und interessengetriebenen Entwicklungen traten wirtschaftspolitische Fehler wie die Subventionierung von Kapitalanlagen in den neuen Ländern, die den Einsatz von nun teurer werdender Arbeit für Unternehmen noch unattraktiver machte, oder die relativ unkritische Übernahme aller bundesrepublikanischen Regulierungen auch für die neuen Länder. Hier wäre eine Übergangsphase vermutlich viel besser gewesen – dann hätte man einiges Bewährtes aus den ostdeutschen Ländern übernehmen können.