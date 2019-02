Die meisten Menschen halten häufigere oder längere Stromausfälle bei uns in Deutschland für undenkbar. Sie wurden am Dienstag eines Besseren belehrt: In Berlin fiel der Strom für 30.000 Haushalte und 2000 Unternehmen aus, Krankenhäuser waren ohne Strom, Ampeln fielen aus, Straßenbahnen fuhren nicht. Schuld war ein schwerer Fehler auf einer Baustelle. In der Nacht zum Donnerstag erst war der Strom wieder überall verfügbar, die letzten Kunden waren nach 31 Stunden wieder angeschlossen. Solange dauert es in Südafrika nie.