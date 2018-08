Die Reaktionen der Öffentlichkeit sind genauso kritisch, wie zu erwarten war. Wehrexperten halten die Bundeswehr für nicht in der Lage, den prognostizierbaren Strom an Wehrpflichtigen zu beherrschen. Einige Kommentatoren halten die Idee für Freiheitsberaubung und argumentieren, dass man ja schon hohe Steuern zahle und dadurch seinen Beitrag für die Gesellschaft leiste. Andere Politiker sind entsetzt, vor allem beim Gedanken an die Wehrpflicht. Viele Beobachter argumentieren, der Staat solle sich selber darum kümmern, die Probleme in der Pflege, bei der Feuerwehr oder der Bundeswehr zu lösen und nicht die jungen Leute dazu heranziehen. Dennoch können sich auch viele dazu in den vergangenen Tagen Befragte für die Pflichtdienste erwärmen.