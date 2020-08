Auch wenn man Wissenschaftskommunikation ernsthaft betreibt, sind unsachliche Reaktionen nicht auszuschließen. Damit muss man professionell umgehen und sich nicht einschüchtern lassen wie jüngst die DFG. Die PR-Abteilungen der Universitäten und Forschungsinstitutionen sind in den letzten Jahren stark gewachsen (anders als viele Fakultäten). Es wäre wünschenswert, wenn sie versuchen zu beweisen, was in ihnen steckt.



