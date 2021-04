Diese Vorstellung sorgt aber für Unsicherheit auch auf anderen Gebieten: Müssen wir nun Pizzerien und türkische Restaurants weiträumig meiden? Müssten die philharmonischen Orchester in Deutschland diesem Ansatz zufolge nicht die exzellenten asiatischen Musiker in ihren Reihen rauswerfen? Dürfen heute lebende Musiker – egal woher sie stammen – überhaupt noch Bach spielen? Immerhin können sie sich ja wohl schlecht in die Lebensbedingungen des 17. Jahrhunderts in Arnstadt oder Leipzig hineinversetzen.