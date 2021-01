Aber diese eher technischen Argumente sind im Grunde unwichtig. Viel wichtiger ist das Verständnis für die Arbeitsteilung zwischen staatlichen und privaten Akteuren, das die CDU-Abgeordneten mit ihrem Vorschlag offenbaren. Sie sind nicht bereit, den Strukturwandel zu akzeptieren, der auch schon vor dem Ausbruch der Corona-Krise stattfand. Damit reiht sich diese Initiative nahtlos in Aussagen und Maßnahmen aus der CDU speziell – aber nicht nur – seit Beginn der Corona-Krise ein, die zeigen, dass die Partei den marktwirtschaftlichen Kompass verloren hat. Der Glaube an die staatliche Allmacht im Adenauer-Haus ist offenbar sehr stark gewachsen; dabei sollte man gelernt haben, dass die Unterdrückung des Strukturwandels langfristig nur Schäden anrichtet. Ich empfehle den beiden Initiatoren, noch- oder erstmals Ludwig Erhards „Wohlstand für alle“ zu lesen. Auch macht es Sinn, sich noch einmal daran zu erinnern, dass es in der Vergangenheit immer wieder Angebote gegeben hat, die verschwunden sind, weil es attraktivere Alternativen gab. Das hat in der Regel den Wohlstand gesteigert.