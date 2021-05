Vor diesem Hintergrund muss befürchtet werden, dass die EZB nur sehr widerstrebend den Geldhahn für die Regierungen abdrehen würde. Dies hätte dann eine mögliche Überhitzung der europäischen Wirtschaft mit hohen Inflationsraten und all den beschriebenen negativen Konsequenzen zur Folge. Momentan ist nicht ersichtlich, ob die EZB oder mit Abstrichen die Fed überhaupt in der Lage sind, eine restriktive und damit stabilitätsorientierte Geldpolitik zu betreiben, wenn der globale Aufschwung nach dem Ende der Coronakrise dies nahelegen sollte. Dieser drohende Kontrollverlust wirkt sehr beunruhigend.



