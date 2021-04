Vor einigen Tagen hat der Parteivorsitzende der Christlich-Demokratischen Union (CDU) einen bemerkenswerten Vorstoß zur Rentenpolitik unternommen, der in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet blieb. Das ist insofern bedauerlich, als das Thema in einer alternden und immer saturierteren Gesellschaft von fundamentaler Bedeutung ist.

Denn wenn es nicht gelingt, die Alterssicherung der sogenannten Babyboomer Generation, also derjenigen Menschen, die in den geburtenstärksten Jahren der Bundesrepublik zwischen 1955 und 1970 geboren wurden und von denen in einigen Jahren große Teile in den Ruhestand treten werden, nachhaltig zu organisieren, dürften erhebliche soziale Schieflagen zu erwarten sein. Dabei geht es nicht nur um die sprichwörtliche Altersarmut, sondern auch darum, dass vielen älteren Menschen mit guten Einkommen in der Gegenwart erhebliche Einschränkungen des Lebensstandards durch weitaus niedrigere Rentenzahlungen als heute noch angekündigt und allgemein erwartet drohen.