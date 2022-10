Auf Druck des Bundeskanzlers und gegen den ausdrücklichen Rat von sechs Ministerien, deutschen Geheimdiensten, zahlreichen Wissenschaftlern und internationalen Partnern ist nun – Stand 27.10., 15 Uhr – der Verkauf einer Beteiligung eines Hamburger Hafenterminals an die chinesische staatseigene Reederei Cosco beschlossen worden. Immerhin gilt, dass entgegen der ursprünglichen Vereinbarung die Reederei nur 24,9 Prozent des Terminals erwerben darf. Vorgesehen waren 35 Prozent, was der Reederei eine Möglichkeit gegeben hätte, Einfluss auf die Unternehmensstrategie zu nehmen. Dies ist nun ausgeschlossen, so die Argumentation der Bundesregierung.