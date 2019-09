Freytags-Frage Hat Deutschland ein Subventions-Problem?

Selbst wenn einige der Subventionen nur geschätzt werden konnten, zeigt sich in den Daten eine Tendenz steigender Subventionen. In 2007, also vor der globalen Finanzkrise, waren die ausgezahlten Subventionen auf den niedrigsten Stand der 2000er Jahre (14,2 Mrd. Euro). Seitdem steigen sie – mit der Ausnahme des Jahres 2012 – stetig an. Falls jemand Schwierigkeiten hat, die Zahlen in einen Kontext zu bringen: Jede Bundesbürgerin und jeder Bundesbürger zahlt im Schnitt 2.262 Euro an Subventionen; und insgesamt machen die Subventionen 5,55 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Das heißt, dass in Deutschland etwa einen Tag im Monat dafür gearbeitet wird, deutschen Unternehmen und Bürgern ein leistungsloses Einkommen zu zahlen, das nicht sozialpolitisch begründet wird (dafür wird deutlich mehr ausgegeben, nämlich ca. 1 Billion Euro).