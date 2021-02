Auch in diesem Kontext werden zusätzlich Gerechtigkeitserwägungen angestellt. Es sei nicht gerecht, dass ein Geimpfter sich frei bewege und Ungeimpfte dies nicht dürften. Wiederum stellt sich die Gegenfrage, was der Ungeimpfte davon hat, dass der Geimpfte nicht in den Biergarten oder das Restaurant gehen darf. Es ist überdies ohnehin die Sache der Restaurantbesitzer, Kinobetreiber etc., festzulegen, wer Einlass findet und wer nicht. Es kann dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben jedenfalls nur guttun, wenn wieder ein Schuss Normalität einzieht. Dazu tragen die Impfungen bei. Außerdem dürfte es klar ein, dass die Einreise in die meisten Länder in der nahen Zukunft ohne eine Impfung unmöglich sein wird. Es ist nicht zu erwarten, dass die Bundesregierung, die sich bekanntermaßen wenig um Rechte von ausländischen Bürgern nach dem Schengen-Abkommen kümmert, ungeimpfte Reisende nach Deutschland einreisen lassen wird. Hier sollte man also nicht mit zweierlei Maß messen. Die schnellere Rücknahme von Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte dürfte die Bereitschaft zur Impfung darüber hinaus erhöhen, was wiederum allen hilft.