Damit ist das Bürgergeld im Gesamtbild nicht der große Wurf. Angesichts des Fachkräftemangels in allen Sektoren sollte es das politische Ziel sein, die Anzahl der Bürgergeldempfänger deutlich zu verringern. Ob es mit Hilfe eines gestiegenen Regelsatzes, der ja noch nichts über die tatsächliche Förderung (einschließlich Wohngeld und vieler Anschaffungen) aussagt, wirklich gelingt, die Betroffenen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, muss abgewartet werden. Es wäre schön, denn man sollte davon ausgehen, dass die meisten Menschen es für würdevoller halten, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten als eine Förderung, selbst wenn sie als Bürgergeld tituliert etwas neutraler als der Begriff Hartz IV daherkommt, in Anspruch zu nehmen.



