Als eine Konsequenz steigen die geplanten staatlichen Investitionen in 2020 auf über 71 Milliarden Euro (nach 38 Milliarden Euro in 2019) an. Auch in 2021 sollen Investitionen des Bundes mit 55 Milliarden Euro hoch bleiben. Das klingt erst einmal positiv angesichts einer vielfach diagnostizierten maroden Infrastruktur und deutlichen Rückständen in der Digitalisierung (im Vergleich zu den meisten Industrieländern). Es wird sozusagen höchste Zeit!



Trotzdem stellt sich die Frage, ob es wirklich notwendig ist, die Staatsausgaben auch in 2021 deutlich höher zu planen als in den Jahren vor der Corona. Mehrere Gründe sprechen eher dagegen. Erstens ist es keineswegs sicher, dass das geplante Defizit des Jahres 2020 – zur Erinnerung: 218 Milliarden Euro! – tatsächlich auftreten wird. Es gibt deutliche Verzögerungen bei der Auszahlung der Hilfszahlungen beziehungsweise offenkundig weniger Bedarf als ursprünglich vermutet. Das lässt auch hoffen, dass der Bedarf an Unterstützungszahlungen auch in 2021 deutlich geringer als im Bundeshaushalt eingeplant ausfällt.