Freytags-Frage Ist der verschärfte Lockdown Ausdruck von Panik?

Es wäre sehr wichtig für die Akzeptanz der Maßnahmen, wenn diese und andere Fragen in der Öffentlichkeit, aber vor allem im Parlament, diskutiert würden. Da muss man den beiden Oppositionspolitikern Ditmar Bartsch und Christian Lindner zustimmen, die einen gemeinsamen (sic!) Beitrag dazu veröffentlicht haben. Stattdessen pflegen die meisten Regierungspolitiker inzwischen eine immer alarmistischer klingende Sprache und versprühen vor allem Ratlosigkeit. Es klingt schon fast so etwas wie Panik durch, wenn sich Bundespolitiker oder Ministerpräsidenten der Bundesländer an die Öffentlichkeit wenden. Gleichzeitig drängt sich auch zunehmend der Eindruck auf, dass sich manche in der Rolle des Krisenmanagers mit der Kompetenz zu Grundrechtseinschränkungen wohl fühlen und sich wünschen, diese Phase dauere noch an.