Freytags-Frage: Ist die AfD ein Standortnachteil?

Zweitens geht es um Investitionen. Standorte stehen im Wettbewerb nicht nur um Menschen, sondern auch um Kapital. Angesichts der breit diagnostizierten Investitionsschwäche müssen in Zukunft vermehrt Investoren von Deutschland überzeugt werden. Dabei geht es nicht nur um Auslandskapital, auch deutsche Unternehmen sind international aufgestellt. Sie haben die Möglichkeit, Produktionsstätten zu verlagern, wenn die Standortfaktoren sich verschlechtern.



Vor diesem Hintergrund ist die Offenheit und liberale Haltung einer Gesellschaft durchaus als Standortfaktor zu begreifen. Um es gleich klar zu machen: Liberale Haltung heißt nicht, dass es beliebig viele Zuwanderer geben muss und diese sich nicht an die hiesigen Regeln und Gesetze halten müssen. eine liberale Haltung bedeutet aber, dass Menschen anderer Hautfarbe und Religion sich nicht irgendwelchen Repressalien ausgesetzt sehen, sondern dass die Gesellschaft tolerant auf Vielfalt reagiert und die Regeln des Rechtsstaates auf alle anwendet. Bewertungen erfolgen nach Leistungen und Verhalten, nicht nach Äußerlichkeiten.



Und hier beginnt das politische Problem. Die AfD hat vielfach deutlich gemacht, dass sie dazu nicht bereit ist. Sie ist gerade nicht weltoffen und liberal, sondern hat Rassismus und Nationalismus zu ihrem Markenzeichen erklärt. Dies gilt nicht nur für den sogenannten Flügel, also den rechtsextremen Rand. Auch andere denken so: Zum Beispiel möchte der Vorsitzende der Partei, der dem Augenschein nach nicht am äußeren Rand der Partei steht, nicht neben farbigen Deutschen wohnen. Das ist keineswegs liberal und überhaupt nicht menschlich – abgesehen davon, dass die meisten Deutschen vermutlich lieber neben Herrn Boateng als neben Herrn Gauland wohnen wollten (Leistung und Verhalten treibt eben die Einschätzung!). Vielleicht täuscht die innerparteiliche Richtungsdebatte ja sogar darüber hinweg, dass nicht der Flügel den Rand bildet, sondern eher die gemäßigten Kräfte am linken Rand der Parteien stehen. Das wird die Zukunft zeigen.